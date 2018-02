Petróleo cai frente a aumento nos estoques de derivados do EUA O petróleo apresentava queda para menos de 95 dólares o barril nesta quinta-feira, devido à influência do aumento dos estoques de derivados nos EUA que ofuscou o forte declínio das reservas da commodity no país. Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o petróleo bruto negociado nos EUA caía 69 centavos, para 94,98 dólares o barril. Em Londres, o petróleo bruto tipo Brent recuava 41 centavos, para 93,96 dólares o barril. Os estoques de gasolina norte-americanos subiram 5,3 milhões de barris na semana passada, muito acima do volume previsto por analistas. Apesar disso, a Administração de Informação de Energia (AIE) informou que as reservas de petróleo recuaram 6,8 milhões de barris, para o menor nível registrado desde outubro de 2004. O petróleo recuou de um recorde de 100,09 dólares o barril, atingido na semana passada, pressionado parcialmente por receios de que a desaceleração da economia dos EUA possa prejudicar a demanda energética. O banco de investimentos Goldman Sachs previu na quarta-feira que a economia norte-americana pode entrar em um período de recessão neste ano. A Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), responsável por mais de um terço da oferta mundial de petróleo, estima que tanto a demanda quanto os preços da commodity serão afetados caso os problemas econômicos alcancem proporções mundiais. "Acompanhamos com muito interesse a evolução desta crise que poderia, caso afete a Europa e o restante do mundo, provocar uma contração no desenvolvimento da economia global", disse Chakib Khelil, presidente da Opep na quarta-feira. (Reportagem adicional de Yaw Yan Chong em Cingapura)