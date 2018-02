Petróleo cai mais de US$2 nos EUA com medo de recessão O petróleo nos Estados Unidos fechou em forte queda nesta terça-feira, acompanhando as perdas em Wall Street após o prejuízo trimestral recorde no Citigroup e o declínio das vendas do varejo em dezembro, que alimentaram o temor de recessão. "Todos os sinais apontam para uma recessão, que pode levar à destruição da demanda", disse Nauman Barakat, vice-presidente da Macquarie Futures USA, em Nova York. Na Nymex, o contrato fevereiro caiu 2,30 dólares, para 91,90 dólares por barril, com mínima de 90,98 dólares e máxima de 94,38 dólares por barril. A mínima do dia foi a menor cotação desde 21 de dezembro. Fatores técnicos seguraram o barril perto de 91,20 dólares. "Essa queda está relacionada a preocupações econômicas", disse Andrew Lebow, corretor da MF Global, em Nova York. Operadores também se posicionaram antes do relatório de quarta-feira sobre os estoques norte-americanos. A previsão é de que as reservas de petróleo tenham subido na semana passada pela primeira vez em nove semanas. Em Londres, o contrato fevereiro do Brent recuou 1,97 dólar, para 90,95 dólares por barril, com mínima de 90,35 dólares e máxima de 93,25 dólares por barril. O contrato fevereiro expira na quarta-feira. (Reportagem de Gene Ramos) REUTERS SC ES