Petróleo cai nos EUA com temores de recessão Os contratos futuros de petróleo nos Estados Unidos terminaram em baixa na quinta-feira, influenciados pelas crescentes preocupações com o forte risco de recessão nos EUA, maior consumidor de petróleo do mundo, o que ampliou as preocupações com a demanda por energia. Mais cedo, as declarações do chairman do Federal Reserve norte-americano, Ben Bernanke, de que o Fed está pronto para tomar uma ação substantiva visando impulsionar o crescimento econômico fizeram com que os preços do petróleo recuperaram-se das baixas do dia. Na Nymex, o contrato fevereiro fechou com queda de 1,92 dólar, ou 2,01 por cento, a 93,75 dólares o barril depois de ter sido negociado entre 93,25 e 96,24 dólares. O petróleo nos EUA atingiu o recorde de 100,09 dólares no dia 3 de janeiro. Em Londres, o contrato fevereiro do brent perdeu 1,98 dólar, ou 2,1 por cento, a 92,39 dólares o barril, negociado entre 92.15 e 95,09 dólares. Ele atingiu o recorde de 98,50 dólares em 3 de janeiro. Bernanke afirmou que o panorama econômico dos EUA tinha piorado e disse que o banco central dos EUA está pronto para agir agressivamente se for necessário dar suporte ao crescimento.[ID:nN10200047] (Por Gene Ramos e Robert Gibbons)