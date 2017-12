Petróleo cai para nível mais baixo das últimas 3 semanas Os contratos de petróleo negociados no mercado futuro caíram mais de US$ 1,00 o barril em Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex) e recuaram para seu nível mais baixo em três semanas. Investidores esperam nova melhora nos estoques comerciais norte-americanos após o crescimento dos estoques registrado na semana passada. Em Londres (International Petroleum Exchange-IPE), os contratos futuros de petróleo tipo brent também registraram uma queda de mais de US$ 1,00 o barril. Analistas disseram que a queda nos preços verificada hoje foi uma continuação da forte liquidação dos contratos que venceram ontem, a qual foi desencadeada pelo crescimento acima das expectativas dos estoques comerciais de petróleo bruto na semana passada. Nos últimos dias, a preocupação com a possibilidade de uma oferta escassa do produto fez o preço do barril subir com força. Para se ter uma idéia, o contrato de petróleo negociado no mercado futuro com vencimento em fevereiro já subiu 5,19% em outubro e 78,58% no acumulado do ano. Contudo, é esperado que os preços do petróleo permaneçam acima de US$ 50,00 o barril no curto prazo, com os preços sustentados pelo período de mais de um mês de declínio dos estoques de destilados - que inclui o diesel e o óleo para aquecimento. Além disso, a proximidade do inverno no hemisfério norte traz de volta a preocupação com o nível de oferta do produto. A liquidação dos contratos também foi alimentada pela melhora nos níveis de produção da região do Golfo do México e indicações de que a China - um dos maiores consumidores mundiais - adotará novas medidas nesta sexta-feira para esfriar sua economia. O banco central chinês anunciou uma elevação da taxa de juro de empréstimos de um ano de 0,27 ponto porcentual, para 5,58%, que entrará em vigor a partir de amanhã. Fechamento do mercado: petróleo e Brasil Na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro fecharam em US$ 50,92 o barril, em queda de US$ 1,54 (-2,94%); a mínima foi de US$ 50,78 e a máxima de US$ 52,80. Na IPE, os contratos de petróleo brent para dezembro fecharam em US$ 48,37 o barril em queda de US$ 1,08 (-2,18%); a mínima foi de US$ 48,30 e a máxima de US$ 49,75. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8670 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,17% em relação às últimas operações de ontem. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,8760 e a mínima de R$ 2,8620. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 1,24% no ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,05%.