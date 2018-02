Petróleo cai por menor preocupação com gasolina Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira com a menor preocupação sobre a produção de gasolina durante o pico de demanda nos Estados Unidos, maior consumidor de combustível do mundo. Em Londres, o Brent setembro fechou em queda de 0,76 dólar, a 75,53 dólares por barril, após mínima de 75,03 dólares. Nos Estados Unidos, o petróleo caiu 0,13 dólar e fechou a 74,02 dólares por barril um dia antes da divulgação de importantes dados sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos. A notícia de que o Irã poderia cortar a importação de gasolina em pelo menos 14 por cento a partir de agosto, devido à redução da demanda, contribuiu para a queda, disseram operadores. Além disso, o reinício das atividades na unidade de destilação de petróleo bruto em uma refinaria da Exxon Mobil em Beaumont, Texas, diminuiu a preocupação com a produção norte-americana. A refinaria é a terceira maior do estado. Na quarta-feira, a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos vai divulgar novos dados sobre os estoques norte-americanos de petróleo. As reservas de gasolina, segundo analistas, devem ter aumentado 900 mil barris na última semana, de acordo com uma pesquisa Reuters preliminar. (Por Matthew Robinson e Richard Valdmanis)