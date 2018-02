Petróleo cai por realização de lucro após forte alta d 6a-feir O petróleo recuou nesta segunda-feira em meio à realização de lucros no mercado, depois que o barril da commodity atingiu marcas históricas na semana passada com o aumento das preocupações sobre o fornecimento. O contrato setembro nos Estados Unidos recuou 0,19 dólar e fechou a 76,83 dólares por barril, em um pregão volátil, após ter subido 2,07 dólares na sexta-feira. O contrato Brent setembro caiu 0,52 dólar e fechou a 75,74 dólares por barril. "Tentamos recuar um pouco com a realização de lucros após o avanço de sexta-feira", disse Mike Zarembski, analista de commodities da optionsXpress. A preocupação com a redução dos estoques em Cushing, Oklahoma --ponto de entrega dos contratos futuros negociados na New York Mercantile Exchange--, ajudou a elevar o petróleo na semana passada. O mercado recebeu suporte adicional depois que analistas diminuíram a estimativa de produção de países que não pertencem à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o que pode trazer dificuldades para o fornecimento em meio ao crescimento da demanda. "No médio prazo, e em 2008, o mercado pode ficar apertado, se muitos projetos grandes não caminharem, como aconteceu neste ano", disse Badung Tariono, que administra 500 milhões de euros em fundos de energia para o ABN Amro Asset Management. (Por Matthew Robinson)