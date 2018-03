Petróleo caminha para fechar 2009 perto de US$ 80 o barril

Os futuros de petróleo na Nymex eletrônica operam em leve alta hoje, mantendo-se levemente abaixo dos US$ 80 por barril no último pregão do ano. Analistas disseram não esperar muita direção hoje, em meio ao fraco volume de negócios.

Às 10h41 (de Brasília), o petróleo para fevereiro na Nymex eletrônica subia 0,08%, US$ 79,34 o barril. Na plataforma ICE, o Brent cedia 0,08%, a US$ 77,97 o barril.

O analista Ed Meir, da MF Global, acredita que os preços de petróleo podem encontrar dificuldades para romper a resistência de US$ 80 a US$ 82 por barril em janeiro e podem ensaiar um recuo desses níveis. Segundo ele, qualquer ganho na commodity será contido por uma valorização do dólar quando os operadores retornarem às mesas na segunda-feira.

Ao longo de 2009, o petróleo na Nymex rodeou a faixa de US$ 50 por barril, chegou a cair à mínima de US$ 32,70 em 20 de janeiro e bateu máxima de US$ 82 em 21 de outubro.

As informações são da Dow Jones.