Petróleo chega a US$90 com plano de estímulo dos EUA O petróleo chegou a 90 dólares o barril nesta sexta-feira, impulsionado por um rali no mercado de ações depois que os Estados Unidos confirmaram um plano de estímulo econômico. O barril do petróleo negociado em Nova York subia 0,74 dólar, para 90,15 dólares, por volta de 10h05 (horário de Brasília), depois de ter atingido 90,44 dólares mais cedo. O barril da commodity avançou quase 3 por cento na quinta-feira, fechando a 89,41 dólares. Em Londres, o Brent subia 0,95 dólar, para 90,02 dólares o barril. Na quinta-feira, líderes do Congresso e a Casa Branca confirmaram um pacote de estímulo de 150 bilhões de dólares em restituições fiscais para famílias, além de incentivos para investimentos em empresas visando impulsionar a economia. (Por Santosh Menon)