Petróleo continua em alta e chega a US$ 45,13 O contrato futuro do petróleo cru, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), continua testando o patamar de US$ 45,00, o qual tem se mostrado uma forte resistência. Alguns analistas acreditam que o teto não deverá ser superado facilmente, o que dependerá do surgimento de um fato realmente relevante no mercado. Às 10h48, o contrato desde petróleo com vencimento em setembro bateu novo recorde, de US$ 45,13. Já o contrato de petróleo brent com vencimento em setembro atingiu nova marca histórica de alta no começo da manhã, a US$ 42,00 o barril, diante de preocupações com a tensão no Iraque, que aumentou nas últimas semanas com o fim da trégua dos rebeldes xiitas seguidores do líder Muqtada al-Sadr. Situação no Iraque Na abertura do dia, o noticiário intensos combates na cidade sagrada de Najaf, com as forças norte-americanas anunciando o início da maior ofensiva já aplicada contra o exército de Al-Sadr. Posteriormente, era anunciada a renúncia de um membro do conselho do governo na cidade de Najaf, depois de seu pai ter sido seqüestrado. Circularam também informações ainda mais preocupantes ao mercado, de uma passeata de 5 mil simpatizantes de Al-Sadr em Basra, pólo petrolífero ao sul do Iraque, demandando a saída das tropas norte-americanas de Najaf e condenando o presidente iraquiano por seu apoio as forças estrangeiras. As informações são da Dow Jones.