Petróleo de referência da Opep atinge novo recorde O preço do petróleo de referência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) bateu novo recorde ao ser cotado a US$ 61,82 por barril, com uma alta de 65 centavos frente ao valor dE sexta-feira, informou o secretariado da organização em Viena. Com isso, a cotação do barril (de 159 litros) da Opep - composto por onze tipos de petróleo, um para cada país membro - superou seu recorde anterior nominal de US$ 61,37, registrado em 1º de setembro de 2005 após a devastação causada pelo furacão Katrina à indústria petrolífera do Golfo do México (EUA). Os analistas atribuem esta alta às instabilidades e conflitos registrados na Nigéria, Irã, Iraque e Venezuela - quatro grandes membros da organização -, incidentes que afetam parcialmente o abastecimento do produto e provocam temores de maiores problemas futuros.