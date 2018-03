Petróleo deve subir para aumentar investimentos, diz Opep Os preços do petróleo no mercado internacional devem superar a marca de 77 dólares por barril para encorajar um investimento maior dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), disse nesta sexta-feira o secretário-geral do cartel Abdullah al-Badri.