Petróleo dispara 4,46%; FMI vê novo patamar Os contratos futuros de petróleo subiram 4,46% em Nova York e 4,70% em Londres, impulsionados pelos dados apontando a queda dos estoques comerciais de petróleo bruto nos EUA para o menor nível em cinco meses. "Muito dessa alta foi uma reação imediata aos dados sobres os estoques (norte-americanos)", disse Aaron Kildow, analista da Prudential Financial. A queda nos estoques é resultado de um declínio nas importações e das taxas de ocupação elevadas. A alta não chegou a afetar o desempenho da Bolsa de Nova York (Dow Jones fechou estável), mas provocou uma queda de 1,27% na Bolsa de São Paulo e alta nos juros futuros. O dólar subiu um pouco 0,14%, para R$ 2,933. Em Santiago, o diretor-gerente do FMI, Rodrigo Rato, disse que, embora parte da alta nos preços do petróleo possa ser atribuída a especulação, o movimento reflete "uma profunda mudança no mercado no curto e médio prazo" em virtude da oferta e demanda. Ele disse ser "urgente" que os países se esforcem para diversificar suas fontes de energia e economizar energia, enquanto os governos "precisam considerar isso como uma questão estratégica".