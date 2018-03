Petróleo dispara com medo de oferta menor por causa da guerra Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira para acima de US$ 30,00 o barril pela primeira vez em uma semana em Nova York, diante dos prováveis efeitos que a nova perspectiva de guerra longa contra o Iraque terão sobre a oferta de petróleo pelo país. Segundo o marechal da aeronáutica britânica, Brian Burridge, a produção nos campos ao sul do Iraque somente será retomada daqui a três meses. As incertezas em relação a retomada das exportações nigerianas também prejudicaram o sentimento do mercado. Em Nova York, o contrato de maio do petróleo cru saltou US$ 1,74 e fechou em US$ 30,37 o barril, uma alta de 6,08%. Em Londres, o contrato de mesmo vencimento do petróleo brent subiu US$ 1,53 para US$ 26,82 o barril no fechamento, um alta de 3,95%. Veja o especial :