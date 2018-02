Petróleo do pré-sal será moeda de troca, afirma Lobão

O ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta sexta-feira, 6, que o petróleo da camada pré-sal será usado, pelo Brasil, como moeda de troca com o mercado internacional. "A descoberta dessas reservas veio em um momento em que as reservas de petróleo do mundo estão em fase decadente", avaliou. "O Brasil pode dizer o seguinte: eu vendo meu petróleo para o país ''x'', desde que ele compre meus aviões, meus tanques de guerra ou o que mais o Brasil tiver para vender", afirmou.

O ministro também defendeu o controle estatal das reservas, por considerar que o petróleo "pertence à União, ou seja, a todo o povo brasileiro". Ele descartou a ideia de vender ações da Petrobras a trabalhadores com recursos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "Nesse caso, estaríamos tirando recursos de áreas socialmente mais importantes, como habitação e saneamento, onde o fundo está sendo aplicado."

Lobão proferiu uma palestra hoje em Salvador com o tema "A Nova Independência do Brasil", no seminário "Brasil na Era Pré-Sal", promovido pelo jornal Correio da Bahia. À tarde, participam dos debates o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o governador da Bahia, Jaques Wagner.