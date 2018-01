Petróleo e Argentina derrubam bolsas O Petróleo tipo Brent para entrega em setembro, após um período de relativa estabilidade, passou a subir continuamente nas últimas duas semanas. Desde 31 de julho, quando o barril chegou a US$ 26,93, o petróleo sofreu uma valorização de 20,2%, fechando hoje em US$ 32,37. Uma alta nos preços da matéria-prima pode pressionar a inflação, tanto nos EUA, como no Brasil, forçando alta nos juros e diminuição no ritmo do crescimento econômico. Além disso, o governo da Argentina, que enfrenta uma situação econômica difícil, desistiu de duas emissões de títulos de dívida externa no exterior, uma na Europa e outra no Japão. A decisão foi tomada depois de constatar pequena demanda nos mercados internacionais pelos seus papéis. Com isso, investidores estrangeiros, que muitas vezes têm dificuldades para diferenciar as especificidades de cada país, investindo em fundos regionais - no caso, para mercados latino-americanos - parecem ter reagido negativamente também em relação ao Brasil. Com isso, a Bovespa fechou em queda de 2,33%. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 0,53%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova Iorque - fechou em pequena alta de 0,25%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,170% ao ano, frente a 16,900% ao ano ontem. A interpretação para as altas contínuas das taxas de juros é que elas haviam recuado a patamares muito baixos, com títulos anuais pagando o mesmo que o overnight. Com isso, esse movimento de alta é apenas de recuperação, não comprometendo a expectativa do mercado de queda dos juros na próxima reunião do Copom, dia 22. E o dólar fechou em R$ 1,8130, com alta de 0,39%. Segundo analistas, o mesmo aconteceu com a moeda norte-americana, que chegou a níveis muito baixos e agora recupera cotações consideradas mais realistas. De qualquer modo, os investidores que se assustaram com as más notícias de hoje contribuíram para a saída de divisas e conseqüente alta observada.