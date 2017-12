Petróleo é negociado a US$ 74,64 em Londres O Petróleo Brent, de referência na Europa, fechou nesta terça-feira cotado a US$ 74,64 no mercado de Londres, Inglaterra, ainda sob influência da tensão internacional decorrente do programa nuclear iraniano. Em relação ao pregão de sexta-feira, o produto subiu US$ 2,64. Um pouco antes do fechamento da Bolsa Internacional do Petróleo, o barril para entrega em junho superou o recorde de 24 de abril, quando tinha alcançado US$ 74,76, ao ser negociado a US$ US$ 74,97. Além da tensão no Irã, a escalada do petróleo se deve também à violência na Nigéria.