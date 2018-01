Petróleo em alta com impacto da greve na Venezuela sobre estoques O petróleo recua dos picos da manhã, mas permanece em forte alta no sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), em uma reação a um levantamento que mostrou que a greve na Venezuela causou um impacto mais intenso do que o esperado nos estoques norte-americanos do produto. Os contratos futuros do petróleo cru com vencimento em fevereiro subiam US$ 0,51 (+1,63%), para US$ 31,71 por barril, depois de ter atingido a máxima de US$ 31,93 por barril mais cedo. Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos futuros do petróleo Brent para fevereiro abriram em alta de US$ 0,69 (+2,41%), a US$ 29,35 por barril, mas eram negociados a US$ 29,29 por volta das 7h30 (de Brasília), mantendo ainda valorização de US$ 0,63 (+2,20%). O relatório divulgado terça-feira pelo Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês) revelou que os estoques do petróleo caíram mais de 3% na semana passada nos EUA, aproximando-se do menor nível em quase 26 anos, em conseqüência dos efeitos da greve que já completou um mês na Venezuela. Os estoques de petróleo cru caíram em 9,128 milhões de barris na semana passada, para um total de 277.504 milhões, o menor nível desde 1976. A queda do petróleo foi três vezes maior do que a projetada pelos analistas, que previam um declínio de 3 milhões de barris nos estoques. O recuo foi mais pronunciado na Costa do Golfo, o destino típico das importações vindas da Venezuela. Os estoques na região diminuíram em 8,170 milhões de barris, para 146.389 milhões de barris. Segundo o analista Ron Planting, a diminuição dos estoques evidencia a situação de aperto da oferta de petróleo para os EUA, mas ainda não é alarmante. A greve geral na Venezuela paralisou virtualmente as exportações do país, que responde por 15% do total importado pelos EUA em outubro. As informações são da Dow Jones.