Petróleo em alta com relatórios sobre estoques nos EUA O petróleo reage com volatilidade aos relatórios sobre estoques de petróleo e derivados na semana passada nos EUA. Inicialmente, os contratos caíram, mas são negociados em alta agora. Na New York Mercantile Exchange, o contrato do petróleo cru com vencimento em outubro sobe 0,33%, para US$ 45,35 o barril. Em Londres, o contrato do brent para outubro sobe 0,28%, para US$ 42,45 o barril. O relatório do Departamento de Energia apontou queda de 1,7 milhão de barris nos estoques, um declínio mais profundo que a queda de 850 mil projetada pelos economistas. Mas os estoques de gasolina se mantiveram estáveis, aliviando a preocupação de que haveria uma queda de 1,85 milhão de barris. O contrato da gasolina para setembro cai 0,82%, para US$ 1,2500, na Nymex. As informações são da Dow Jones.