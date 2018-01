Petróleo em alta derruba mercado financeiro no Brasil A forte alta do petróleo contaminou os mercados financeiros de Nova York e do Brasil nesta terça-feira. O índice Dow Jones recuou 0,62% e a Nasdaq caiu 2,15%. A bolsa de São Paulo fechou o pregão em queda de 2,23%, em 21.188 pontos, com volume de R$ 1,017 bilhão, O dólar comercial interrompeu a seqüência de cinco quedas seguidas e terminou o dia em alta de 0,79%, cotado a R$ 3,048. Como segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, os investidores realizaram lucros hoje com os papéis brasileiros. O C-Bond fechou em queda de 0,60%, cotado a 93,188 centavos de dólar. O risco Brasil caiu 5 pontos para 618 pontos base. Os juros futuros também foram influenciados pelo cenário internacional e levaram a BM&F elevar as projeções. Para janeiro os DIs projetaram juros de 16,34%, contra 16,20% na segunda-feira.