Petróleo em NY fecha ano com alta de 78% em relação a 2008

Assim, 2009 termina com incremento de 34,76 dólares, ou 78 por cento, no preço do barril do petróleo em comparação com o fechamento de 31 de dezembro de 2008, de 44,60 dólares.

Na Nymex, o contrato para entrega em fevereiro subiu 0,08 dólar, ou 0,01 por cento, para fechar em 79,36 dólares. O contrato foi negociado entre 79,16 e 80 dólares.

Em Londres, o contrato do petróleo tipo Brent para fevereiro caiu 0,10 dólar, fechando a 77,93 dólares o barril.

A alta deste ano nos futuros de petróleo nos Estados Unidos representa o maior ganho percentual anual desde 1999, quando cortes na produção ajudaram a commodity a se recuperar de baixas próximas a 10 dólares o barril.

Por outro lado, o fechamento desta quinta-feira ainda está distante da alta histórica da commodity, de 147.27 dólares o barril, atingida em julho de 2008.