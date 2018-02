Petróleo em NY supera US$77 e tem maior nível em quase um ano O preço do petróleo nos Estados Unidos saltou mais de 1 dólar nesta quinta-feira, superando 77 dólares o barril, o maior patamar em quase um ano. O nervosismo decorreu da crescente demanda de refinarias do maior mercado consumidor do mundo. Dados da véspera mostraram que os estoques de petróleo nos Estados Unidos declinaram pela terceira semana seguida. Às 7h55 (horário de Brasília), o contrato futuro em Nova York reduzia a alta, para 0,88 dólar, a 76,76 dólares. A máxima foi de 77,24 dólares, maior marca desde 9 de agosto de 2006.