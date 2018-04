''Petróleo em US$ 65 garante investimento'' A Petrobrás trabalha com uma faixa entre US$ 60 e US$ 70 para o preço médio do barril de petróleo no mercado internacional nos próximos anos. Isso garantiria o cumprimento de seu plano de investimentos, de US$ 174,4 bilhões, sem necessidade de novos financiamentos até 2013. ''Se o preço ficar na faixa dos US$ 65, estamos com uma tranquilidade absoluta'', disse o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, durante a assinatura de um contrato de financiamento de R$ 25 bilhões com o BNDES. O empréstimo foi o maior e mais longo já obtido pela estatal com uma instituição financeira e foi liberado pelo BNDES por meio de títulos do Tesouro. Com sete anos de carência e prazo total de 19 anos para pagamento, o empréstimo estará atrelado ao câmbio, e terá uma remuneração para o banco de 1% ao ano. Segundo o diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, com esse empréstimo, a situação da companhia é confortável. No início do ano, quando anunciou seu plano, a Petrobrás previu que, se o barril ficasse em US$ 37, necessitaria captar US$ 18 bilhões. Com o barril em US$ 60 em média, segundo ele, a geração de caixa seria de US$ 148 bilhões nesse período. ''Isso exigiria apenas mais US$ 30 bilhões, valor que já captamos no primeiro semestre deste ano e não pretendemos gastar só em 2009." Além do empréstimo do BNDES, a estatal tem um contrato de financiamento com bancos chineses no valor de US$ 10 bilhões e mais um empréstimo-ponte com um pool de bancos, de US$ 6,5 bilhões, com vencimento em dois anos. Barbassa informou ainda que o Eximbank americano ofereceu novas linhas para compra de equipamentos, nos EUA. Segundo ele, o banco pode mais do que dobrar o valor atual, chegando a US$ 5 bilhões.