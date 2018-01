Petróleo entra em trajetória de recuperação Os contratos futuros do petróleo são negociados entraram em uma trajetória de recuperação dos níveis mais baixos atingidos nessa manhã. Na International Petroleum Exchange (IPE), o contrato futuro do petróleo brent para junho cai US$ 0,04 (0,11%), para US$ 35,93 por barril, melhor nível para essa manhã. No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro do petróleo cru para junho cai US$ 0,12 (0,31%), para US$ 38,81 por barril, após ter chegado a subir no início do dia para US$ 38,99 por barril (0,15%). Na mínima, esse contrato foi negociado a US$ 38,47 por barril. Sem nenhuma surpresa vinda do front geopolítico, o próximo foco do mercado será a divulgação, amanhã, dos dados sobre estoques nos EUA. Uma pesquisa da Dow Jones junto a 11 analistas mostrou que a expectativa é de um crescimento de 500 mil barris de petróleo cru; aumento de 1,8 milhão de barris de gasolina e de 1,33 milhão de barris de destilados. O prognóstico para uso da capacidade das refinarias era de aumento de 0,5 ponto percentual, para 93,5%.