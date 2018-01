Petróleo fecha com novo recorde em Nova York: US$ 61,89 O preço do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) voltou a bater um novo recorde nesta segunda-feira, em Nova York, após fechar a US$ 61,89, por barril, em meio à espera dos dados sobre os estoques do produto nos Estados Unidos. Os contratos para setembro do WTI tiveram uma leve alta de US$ 0,32, por barril, ao concluir uma sessão de oscilação nos preços, na qual predominou uma tendência de baixa durante as primeiras horas. Os especialistas prevêem que os dados que serão divulgados amanhã pelo Departamento de Energia refletirão uma diminuição dos estoques de petróleo e de gasolina, além de um aumento em destilados - que incluem o gasóleo de calefação e o diesel.