Petróleo fecha em alta a US$ 29,82 o barril Os contratos futuros de petróleo e de produtos derivados fecharam em alta na New York Mercantile (Nymex). Segundo analistas, a forte alta dos preços surpreendeu muitos participantes do mercado. De acordo com traders, os futuros de petróleo lideraram a alta do complexo de energia, impulsionados por um movimento de cobertura de vendas a descoberto. Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 29,82 o barril, com alta de US$ 1,16. A mínima foi de US$ 28,54 e a máxima, de US$ 29,85. As informações são da Dow Jones.