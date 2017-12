Petróleo fecha em alta a US$ 31,27 Os contratos de petróleo e de produtos fecharam em alta na New York Mercantile Exchange (Nymex). Segundo analistas, a alta do complexo de energia foi liderada pelos futuros de gasolina, que foram impulsionados pelas indicações de queda dos estoques por causa do aumento da demanda. Os contratos de petróleo para US$ 31,27 o barril, com alta de US$ 0,92. A mínima foi de US$ 30,06 e a máxima, de US$ 31,35, informou a Dow Jones.