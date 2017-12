Petróleo fecha em alta a US$ 31,59 Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na New York Mercantile Exchange (Nymex), assim como os futuros de produtos derivados. De acordo com analistas, o complexo de energia foi impulsionado por fortes compras técnicas, associadas com o aumento da tensão no Oriente Médio e as previsões de frio mais intenso na região nordeste dos EUA. Notícias sobre a explosão de um carro-bomba em Jerusalém geraram uma nova cobertura de vendas a descoberto no início da sessão, pois o mercado permanece nervoso com a violência no Oriente Médio depois da eleição de Ariel Sharon como primeiro-ministro de Israel. Poucas pessoas acreditam que Sharon seja capaz de costurar um governo de coalizão e trazer a paz para a região, disse o analista da Cameron Hanover, Peter Beutel. Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 31,59 o barril, com alta de US$ 0,32. A mínima foi de US$ 31,15 e a máxima, de US$ 31,87. As informações são da Dow Jones.