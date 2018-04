Petróleo fecha em alta com pacote chinês e corte saudita Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira após sessão volátil com o pacote de estímulo econômico da China e os planos da Arábia Saudita de cortar a produção impulsionando os preços apesar de preocupações sobre uma recessão e uma demanda mais fraca por conta da desaceleração conterem a alta da commodity. O petróleo variou dentro de uma faixa de 6,46 dólares, saltando mais de 4 dólares com a alta dos mercados acionários com as notícias do pacote chinês. Posteriormente, o produto chegou a chegou a cair quase 2 dólares. Ao final, na Nymex, o contrato dezembro subiu 1,37 dólar, ou 2,24 por cento, para fechar a 62,41 dólares por barril, após ser negociado entre 59,10 dólares --menor nível desde 20 de março de 2007-- e 65,56 dólares. Em Londres, o petróleo tipo Brent avançou 1,73, ou 3,02 por cento, para 50,08 dólares por barril, sendo negociado entre 56,18 dólares --menor nível desde 13 de fevereiro de 2007-- e 65,56 dólares. (Reportagem de Robert Gibbons)