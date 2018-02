Petróleo fecha em alta nos EUA com pacote de estímulo econômico Os futuros do petróleo nos Estados Unidos terminaram em alta nesta quinta-feira, superando os 89 dólares por barril, impulsionados por um acordo preliminar para um pacote de estímulo econômico entre a Casa Branca e o Congresso. Os mercados de ações e de commodities também ajudaram a impulsionar os futuros do petróleo em meio a esperanças de que um plano de recuperação econômica vá impedir uma recessão nos Estados Unidos. "Acredito que (os ganhos no petróleo) primeiramente refletem o pacote de estímulo", disse Eric Wittenauer, analista do A.G. Edwards. O petróleo e a gasolina subiram apesar dos dados do governo dos EUA que mostraram nesta quinta-feira que os estoques tiveram alta na semana passada. Na bolsa de Nova York, o contrato março do petróleo fechou com alta de 2,42 dólares, ou 2,78 por cento, cotado a 89,41 dólares o barril, tendo sido negociado entre 87 e 89,52 dólares. Em Londres, o março do Brent avançou 2,45 dólares, ou 2,83 por cento, para 89,07 dólares o barril, negociado entre 86,88 e 89,20 dólares. (Por Gene Ramos)