Petróleo fecha em baixa a US$ 28,66 em NY Os números dos relatórios semanais sobre os estoques norte-americanos e as previsões de temperaturas moderadas nos próximos dias, pressionaram os futuros de petróleo e de produtos derivados na New York Mercantile Exchange (Nymex). Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 28,66 o barril, com queda de US$ 0,40. A mínima foi de US$ 28,27 e a máxima, de US$ 29,41, informou a Dow Jones.