Petróleo fecha em baixa a US$ 30,35 o barril Os contratos futuros de petróleo e de óleo para aquecimento de edifícios fecharam em queda na New York Mercantile Exchange (Nymex), pressionados pelas expectativas com relação aos relatórios semanais sobre os estoques norte-americanos. Logo mais, o American Petroleum Institute (API) divulga o seu relatório, enquanto que amanhã pela manhã será a vez do Departamento de Energia dos EUA. O complexo de energia poderá sofrer uma nova pressão de venda depois da divulgação desses relatórios - como ocorreu na semana passada. A previsão de analistas é de um crescimento moderado nos estoques de petróleo cru e de gasolina e de leve queda para os estoques de produtos destilados - que inclui óleo para aquecimento e diesel. Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 30,35 o barril, com queda de US$ 0,20. A mínima foi de US$ 30,16 e a máxima, de US$ 30,88, informou a Dow Jones.