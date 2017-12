Petróleo fecha em baixa, a US$ 30,55 o barril Os contratos futuros de petróleo e de produtos derivados fecharam em baixa na Nymex. Segundo analistas, as expectativas de temperaturas mais amenas nos EUA e rumores de que pode não haver mais cortes na produção mundial influenciaram a queda da commodity. Além disso, a queda de hoje era esperada em virtude dos fortes ganhos registrados na quinta e na sexta-feira. Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 30,55 o barril, com queda de US$ 0,64. A mínima foi de US$ 30,24 e a máxima, de US$ 31,05. As informações são da Dow Jones.