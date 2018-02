Petróleo fecha em baixa nos EUA com preocupações sobre demanda

Expectativas de que os estoques domésticos da commodity tiveram alta na semana passada e temores sobre a demanda também tiveram impacto negativo nos contratos.

"Com a taxa de desemprego e o dado do PIB menor, o mercado tem no preço menos esperança e mais realidade", disse John Kilduff, da Round Earth Capital, em Nova York.

O Departamento de Comércio dos EUA disse que a economia cresceu numa taxa de 2,8 por cento no terceiro trimestre, ao invés do ritmo de 3,5 por cento estimado no mês passado.

Na véspera do relatório semanal de estoques norte-americanos de petróleo, pesquisa Reuters com analistas aponta que os estoques domésticos de petróleo cresceram na semana passada.

O levantamento aponta previsão de leve queda nos estoques de derivados e pequena alta nos estoques de derivados.

A Administração de Energia dos EUA divulgará seu relatório semanal na quarta-feira.

Na Nymex, o contrato janeiro fechou em baixa de 1,54 dólares, ou 1,99 por cento, para 76,02 dólares por barril.

Em Londres, o contrato janeiro do Brent caiu 1 dólar, para 76,46 dólares por barril.

(Reportagem de Gene Ramos e Robert Gibbons)