Petróleo fecha em baixa nos EUA, mas acima das mínimas do dia Os futuros do petróleo nos Estados Unidos terminaram em baixa na terça-feira, mas acima das mínimas do dia, depois de o Federal Reserve ter reduzido sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, para 3,5 por cento, em uma tentativa de acalmar os mercados temerosos com uma recessão nos EUA. "Os mercados de petróleo estão respondendo ao corte de juros do Fed, com esperança de que isso vá ajudar a economia e manter robusta a demanda pelo petróleo", disse Phil Flynn, analista da Alaron Trading em Chicago. Na Bolsa de Nova York, o contrato fevereiro do petróleo fechou com queda de 0,87 dólar, ou 0,96 por cento, a 89,70 dólares o barril, tendo sido negociado entre 86,11 e 91 dólares. A mínima de 86,11 dólares foi a mais baixa cotação desde que o petróleo atingiu 85,82 dólares em 6 de dezembro, além de representar uma queda de 13,96 por cento em relação ao recorde de 100,09 no contrato referencial atingido em 3 de janeiro. Em Wall Street, as preocupações com uma recessão pressionaram as ações, mas o declínio foi menor do que o temido inicialmente, já que a decisão emergencial do Fed ajudou a diminuir os temores dos investidores e estabilizar os mercados globais. Em Londres, o março do Brent fechou com alta de 0,63 dólar, ou 0,72 por cento, a 88,14 dólares o barril, negociado entre 85 e 88,86 dólares. (Por Gene Ramos e Robert Gibbons)