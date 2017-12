Petróleo fecha em nível recorde de US$ 54,93 Os contratos futuros de petróleo fecharam em novo recorde de US$ 54,93 o barril em Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex). Contudo, esse ganhos não se transferiram para o mercado Londres (International Petroleum Exchange-IPE), onde os contratos futuros de petróleo tipo brent fecharam em leve baixa. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8570 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,52% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,8900 e a mínima de R$ 2,8540. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 1,58% no ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,78%.