Petróleo fecha estável em US$ 29,06 em NY Os contratos futuros de petróleo permaneceram estáveis na New York Mercantile Exchange (Nymex). Segundo analistas, a sessão foi muito calma, com os traders aguardando a divulgação do relatório semanal do API, logo mais à noite. A expectativa do mercado é de um crescimento moderado nos estoques de petróleo cru, na semana até o dia 26. Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 29,06 o barril, estável em relação ao fechamento do dia anterior. A mínima foi de US$ 28,68 e a máxima, de US$ 29,33. As informações são da Dow Jones.