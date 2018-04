Petróleo fecha no nível mais baixo desde novembro O preço do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) caiu quase 3% nesta sexta-feira em Nova York e fechou, pela primeira vez desde novembro, a menos de US$ 57, apesar da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), para cortar sua produção em 1,2 milhão de barris diários. No final do pregão regular na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), os contratos do petróleo WTI, de referência nos EUA, para entrega em novembro ficaram a US$ 56,82 por barril (159 litros), após cair US$ 1,68 comparado ao preço anterior. Os contratos de petróleo WTI para entrega no mês mais próximo não tinham fechado com preço inferior a US$ 57 desde 29 de novembro, quando fecharam a US$ 56,50 por barril. A tendência em queda também foi sólida nos contratos do WTI com entrega prevista para dezembro, que serão tomados como referência a partir da segunda-feira e que foram negociados a mais de US$ 1 abaixo do valor que tinham na quinta-feira. Os preços dos combustíveis também mostraram tendência em queda e foi mais forte no caso do gasóleo de calefação, o produto que mais costuma chamar a atenção do mercado, à medida que se aproxima o inverno nos EUA. Os contratos de gasóleo para entrega em novembro fecharam a US$ 1,6800 por galão (3,78 litros), US$ 0,04 abaixo do valor da quinta-feira. Os contratos de gasolina para o mesmo mês caíram US$ 0,02 e fecharam a US$ 1,4672 por galão (3,78 litros). Os de gás natural para novembro, pelo contrário, subiram US$ 0,10 e fecharam a US$ 7,24 por mil pés cúbicos. Os analistas ressaltaram nesta sexta que os mercados se mostravam céticos quanto à disciplina dos membros da Opep para aplicar o corte definido na quinta-feira no Catar, que superou o previsto em 200 mil barris.