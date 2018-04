Petróleo nos EUA cai seguindo preocupações de Wall Street O preço do petróleo nos Estados Unidos fechou no menor nível em quase 22 meses nesta terça-feira, seguindo de perto os movimentos de Wall Street, onde as ações perderam terreno com mais preocupações econômicas. Na Nymex, o contrato dezembro caiu 0,56 dólar, ou 1,02 por cento, para fechar a 54,39 dólares, o menor fechamento desde 29 de janeiro de 2007. No intradia, o dezembro foi negociado entre 54,13 e 55,98 dólares. Nas negociações eletrônicas pós-fechamento, o contrato ampliou a baixa para 53,96 dólares. A commodity chegou a subir durante a sessão acompanhando as ações e com conversações sobre mais um corte da produção da Opep. "O petróleo caiu junto com Wall Street... os fundamentos do mercado estão muito tênues", afirmou Andy Lebow, corretora da MF Global. "O mercado petrolífero está em uma grande tendência de baixa, e está caindo com as ações confirmando que existe uma falta de confiança naquilo que levou os preços para cima anteriormente", acrescentou ele. Em Londres, o petróleo tipo Brent fechou em queda de 0,47 dólar, ou 0,9 por cento, a 51,84 dólares por barril, o menor fechamento desde 18 de janeiro de 2007. Após ser negociado entre 51,25 e 53,06 dólares. (Reportagem de Robert Gibbons e Gene Ramos)