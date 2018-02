Petróleo nos EUA fecha em alta apesar de queda da gasolina O petróleo nos Estados Unidos fechou praticamente estável após uma sessão volátil nesta segunda-feira, pressionado pela queda dos futuros da gasolina e do Brent antes do vencimento do contrato agosto da commodity negociado em Londres. "A gasolina está em queda basicamente porque há a expectativa de que o aumento da produção será suficiente para atender à demanda e de que as refinarias continuarão produzindo perto dos ou nos níveis recordes", disse Phil Flynn, analista da Alaron Trading, em Chicago. Na Nymex, o contrato agosto subiu 0,22 dólar e fechou a 74,15 dólares por barril, com mínima de 73,63 dólares e máxima de 74,50 dólares por barril. O pico do dia foi o maior nível desde 11 de agosto de 2006. Em Londres, o contrato agosto do Brent caiu 0,24 dólar e encerrou a 77,33 dólares por barril, com mínima de 76,48 dólares e máxima de 78,40 dólares por barril. Analistas apontaram ainda a fragilidade do dólar, que tem operado nos menores valores em muitos anos ante diversas moedas, como outro fator de sustentação para o petróleo em um mercado onde a maioria dos produtores são pagos em dólares. (Por Robert Gibbons)