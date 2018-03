Petróleo nos EUA fecha em leve alta por preocupações com Irã

Os futuros do petróleo estiveram em baixa na maior parte do dia, pressionados por dados mais fracos do setor manufatureiro e pelo fortalecimento do dólar, o que contribuiu com a cautela de investidores sobre commodities.

"Parece que os preços dos futuros do petróleo subiram em uma reação tardia aos eventos sobre as negociações do programa nuclear iraniano com o Ocidente", disse Peter Beutel, presidente da Cameron Hanover, em Connecticut.

Na Nymex, o contrato novembro fechou em alta de 0,21 dólar, ou 0,3 por cento, para 70,82 dólares por barril, após ter sido negociado entre 69,13 e 71,39 dólares.

Em Londres, o contrato novembro do Brent subiu 0,12 dólar, ou 0,17 por cento, para 69,19 dólares por barril.

(Reportagem de Gene Ramos e Robert Gibbons)