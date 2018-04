Petróleo nos EUA fecha em queda com preocupações econômicas Os futuros do petróleo nos Estados Unidos fecharam em queda de mais de 2 dólares nesta segunda-feira, com fracos dados econômicos em meio a uma sessão volátil antes do vencimento de opções do contrato dezembro. Na Nymex, o contrato dezembro fechou a 54,95 dólares por barril, queda de 2,09 dólares, ou 3,66 por cento, sendo negociado entre 55,29 --menor patamar desde 30 de janeiro-- e 58,98 dólares. O sequestro do petroleiro saudida e a queda do dólar durante a sessão deram suporte a uma alta para perto de 59 dólares, mas depois o mercado regrediu. "Os mercados acionários estão caindo e isso faz com que o petróleo caia também... notícias anteriores sobre o sequestro do petroleiro saudita causaram uma alta nos preços, mas agora considerações sobre a demanda estão dominando novamente." Em Londres, o petróleo tipo Brent fechou em queda de 1,90 dólar, ou 3,56 por cento, a 52,31 dólares por barril, sendo negociado entre 52,04 e 56,15 dólares. (Reportagem de Gene Ramos e Robert Gibbons)