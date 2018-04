Petróleo nos EUA perde quase 7% com fraqueza econômica Os preços do petróleo nos Estados Unidos fecharam em queda de quase 7 por cento nesta terça-feira, com preocupações sobre uma redução da demanda após um relatório do governo mostrar que a economia norte-americana encolheu mais do que estimado no terceiro trimestre. A commodity ainda foi pressionada pela queda dos mercados acionários após os fracos dados econômicos, após dois dias de alta em Wall Street. "O foco dos mercados petrolíferos está de volta na queda da demanda na onda de um PIB fraco", afirmou Phil Flynn, analista da Alaron Trading. Na segunda-feira, o petróleo saltou 4,57 dólares, subindo pela segunda sessão consecutiva. A realização de lucros também pressionou os preços dos contratos, antes da divulgação dos dados de estoques nesta quarta-feira, que analistas esperam mostrar um crescimento. Na Nymex, o contrato janeiro fechou em queda de 3,73 dólares, ou 6,84 por cento, para 50,77 dólares por barril, após ser negociado entre 50,52 e 54,66 dólares. Em Londres, o petróleo tipo Brent caiu 3,58 dólares, ou 6,64 por cento, para fechar a 50,35 dólares por barril, sendo negociado entre 50,10 e 53,86 dólares. (Reportagem de Gene Ramos)