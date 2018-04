Petróleo nos EUA segue alta em Wall St e fecha acima de US$67

O fortalecimento do chamado mercado "contango", no qual os preços para os meses mais distantes excedem o primeiro contrato, adicionaram suporte, em meio a expectativas com uma redução das exportações pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

"Os mercados financeiros estão de volta no jogo como condutor primário dos preços de petróleo (...)", disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch & Associates.

Na Nymex, o contrato setembro subiu 1,76 dólar, ou 2,69 por cento, para fechar a 67,16 dólares por barril.

O valor de fechamento foi o maior desde 1o de junho, quando o petróleo fechou em 69,31 dólares por barril.

Em Londres, o contrato setembro do Brent subiu 2,04 dólares para 69,25 dólares por barril.

(Reportagem de Robert Gibbons)