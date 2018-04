Petróleo nos EUA sobe 2,48% e fecha a US$63,56 por barril

Novos protestos no Irã e uma nova tempestade tropical no Atlântico também ajudaram na alta da commodity.

"O petróleo está se recuperando porque há uma percepção de que provavelmente exageraram o pessimismo sobre a economia recentemente, e os preços caíram muito", disse Phil Plynn, analista da PFGBest Research em Chicago.

"Tensões maiores no Irã e uma tempestade tropical (no Atlântico) também foram considerados. As pessoas não querem ser pegas de surpresa no fim de semana", afirmou Flyyn.

Na Nymex, o contrato agosto subiu 1,54 dólar, ou 2,48 por cento, para 63,56 dólares por barril.

Em Londres, o contrato setembro do Brent subiu 1,63 dólar para 65,38 dólares por barril.

(Reportagem de Robert Gibbons e Joshua Schneyer)