Petróleo nos EUA sobe 6% com expectativa de corte pela Opep Os preços do petróleo negociado nos Estados Unidos subiram mais de 6 por cento nesta quinta-feira, fechando acima de 45 dólares por barril, com expectativas de que a Opep cortará novamente sua produção e com sinais de fortalecimento do mercado norte-americano de gasolina. Os Emirados Árabes Unidos (EAU), país membro da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) anunciou que irá cortar o fornecimento de petróleo para a Ásia em abril, contribuindo com as expectativas de que o cartel cortará ainda mais a produção, no encontro de março. "O mercado subiu com a continuidade do movimento de compras após os dados altistas sobre a gasolina ontem, cortes dos EAU...", disse Tom Bentz, analista do BNP Paribas Commodity Futures Inc. Na Nymex, o contrato para entrega em abril subiu 2,72 dólares, para fechar a 45,22 dólares por barril. Em Londres, o contrato do Brent para entrega em abril subiu 2,22 dólares a 46,51 dólares por barril.