Petróleo nos EUA sobe com ganhos em Wall Street e queda do dólar Os futuros do petróleo nos Estados Unidos subiram mais de três por cento nesta sexta-feira, acompanhando alta em Wall Street após dados do PIB norte-americano para o segundo trimestre terem indicado que a economia contraiu menos do que esperado, o que reanimou esperanças de que a recessão possa estar diminuindo.