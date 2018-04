Petróleo nos EUA sobe mais de 9% com alta de Wall Street Os futuros do petróleo bruto negociados em Nova York fecharam em alta de mais de 4 dólares nesta segunda-feira, subindo com a queda do dólar e com a ajuda do governo norte-americano ao Citigroup, enquanto a Opep se prepara para uma reunião no próximo sábado. A alta do mercado foi "parte de uma reação mais ampla ao fortalecimento do mercado de equities e ao enfraquecimento do dólar", disse Tim Evans, analista de energia para a Citi Futures Perspective. "Continuamos a ver evidências de um consenso da Opep para um corte maior na produção quando o grupo se encontrar no sábado", disse Evans. A temperatura mais fria no norte também ajudou com a demanda dos EUA pelo óleo para aquecimento --concentrada principalmente no nordeste do país-- que deve ser 10 por cento acima do normal nesta semana, de acordo com serviço nacional de meteorologia. Na Nymex, o contrato janeiro subiu 4,57 dólares, ou 9,15 por cento, para 54,50 dólares o barril, sendo negociado entre 48,80 e 55,30 dólares. Em Londres, o contrato janeiro do petróleo Brent teve alta de 4,74 dólares ou 9,64 por cento, para 53,93 dólares o barril, sendo negociado entre 48 e 54,50 dólares. (Reportagem de Gene Ramos)