Petróleo: o risco para a inflação Os estoques mundiais de petróleo não caíram tanto quanto era esperado no primeiro trimestre do ano. Até tiveram um relativo avanço, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Mas este quadro ainda não traz tranqüilidade a este mercado. Estudo do Deutche Bank mostra que está aumentando a demanda pelo óleo. No dia 11 de maio, a AIE divulgou um relatório mostrando que os estoques mundiais de petróleo devem crescer. A má notícia: a alta demanda no resto do ano deverá manter o mercado "apertado". Portanto, se a Opep não aumentar a produção em junho, os analistas de petróleo do Deutsche acreditam que os preços serão sustentados em US$ 30/barril. A Opep deve manter inalterada a produção de petróleo na próxima reunião em junho, segundo o analista Juan Pablo, da consultoria Idea Global. Com isso, no fim do verão norte-americano, os preços do óleo deverão estar em torno de US$ 28 por barril, segundo apurou reportagem da Coluna AE-Mercado. Por trás dessa estratégia, na prática, a Opep não seria obrigada a fazer um aumento de produção porque o preço - mesmo em um patamar alto - estaria dentro da faixa estabelecida. Reflexos no Brasil O preço do petróleo no mercado internacional é uma das principais preocupações dos analistas brasileiros. Uma alta nas cotações prejudicaria a balança comercial, por aumentar o valor das importações. E também a conta petróleo, que já acumula este ano um déficit de R$ 400 milhões, estando longe da meta de superávit de R$3,4 bilhões, acertada com o Fundo Monetário Internacional. A conta petróleo, com déficit, pesa negativamente sobre as contas públicas, piorando o resultado fiscal. O Ministro de Minas e Energia, Rodolfo Tourinho, garantiu ontem que o governo não irá reajustar os preços dos combustíveis no primeiro semestre. A mesma garantia foi dada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Amaury Bier. Como precaução, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP ( Fipe ), manteve a projeção de uma inflação na casa dos 5% para este ano, temendo que no segundo semestre, o reajuste dos combustíveis seja inevitável, o que pressionaria o custo de vida, interrompendo a trajetória de queda dos preços.