Petróleo para março fecha em baixa a US$ 29,06 Os contratos futuros de petróleo e de produtos derivados fecharam em baixa na Nymex. O complexo de energia abriu o dia em alta, porém, os contratos de petróleo para março falharam em quebrar a resistência em US$ 30,00 o barril. Os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 29,06 o barril, com queda de US$ 0,71. A mínima foi de US$ 28,86 e a máxima, de US$ 30,11, informou a Dow Jones.