Petróleo pode cair a US$20 o barril, diz ministro da Venezuela O ministro das Finanças da Venezuela acredita que o petróleo pode cair para 20 dólares o barril, mas não abaixo disso, disse em uma entrevista divulgada neste domingo. Ele ainda acrescentou que o governo do presidente Hugo Chavez tentará evitar cortes de gastos em programas sociais. "Nós preparamos diferentes cenários que vão de 20 dólares para cima. Nós não achamos que ele vai cair abaixo desse nível", disse Ali Rodriguez ao jornal venezuelano El Universal. Apesar da arrecadação de impostos ter aumentado na Venezuela nos últimos anos, a maior exportadora de petróleo da América do Sul depende fortemente da receita gerada pela commodity para manter os gastos elevados demandados pelo governo socialista. "Se nós tivermos que fazer grandes sacrifícios nos gastos públicos, vamos ter que empenhar esforços máximos para assegurar que eles não sejam no setor social", disse Rodriguez na entrevista. O governo incluiu como média dos preços do petróleo um valor de 60 dólares o barril em seu orçamento de 2009, mas o preço médio obtido pelo pesado óleo venezuelano neste ano é de 36,16 dólares o barril, segundo Rodriguez. O ministro afirmou que é difícil dizer antes do fim de março qual patamar será definido para o petróleo este ano, após o colapso dos preços de 2008, motivado pela crise econômica global. Ele previu que preços baixos da commodity poderiam causar queda do investimento global na indústria e reduções dos estoques, que poderiam resultar na recuperação dos preços em seguida, mas evitou dizer quando.